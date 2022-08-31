На перекрестке возле челябинского вокзала умер мужчина

Медики прибыли на вызов быстро, однако реанимация уже не помогла

Сегодня, 31 августа, мужчина переходил дорогу по улице Степана Разина возле железнодорожного вокзала и внезапно потерял сознание. Прибывшие медики пытались спасти пострадавшего, сообщили Первому областному информагентству в министерстве здравоохранения региона.

Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь. Бригада прибыла через 8 минут.

«К сожалению, сердечно-легочная реанимация, проведенная фельдшерами, не принесла результата, смерть наступила до приезда бригады скорой помощи», — прокомментировали в региональном Минздраве.



По предварительным данным, у мужчины были проблемы с сердцем.