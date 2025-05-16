На перекрестке возле Алого Поля после столкновения автомобиль перевернулся на крышу

Пострадавших в результате ДТП нет

Крупная авария произошла сегодня вечером на перекрестке возле Алого Поля. По предварительным данным, китайский кроссовер «Хавал Джолион» под управлением 28-летнего водителя, в результате столкновения с автомобилем Фольксваген Нью Битл, которым управляла 38-летняя женщина, опрокинулся на крышу прямо на проезжей части. ДТП произошло по Свердловскому проспекту, 61.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения»,

— уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции города Челябинска.





Сотрудники Госавтоинспекции напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения, контролировать дистанцию и скоростной режим.