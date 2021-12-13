Сегодня днем, 13 декабря, на перекрестке улиц Курчатова и Воровского в Челябинске столкнулись ВАЗ-2114 и «Форд». Об этом Первому областному информагентству сообщили в УГИБДД по городу.
«21-летний водитель ВАЗа при повороте налево не уступил дорогу движущемуся в прямом направлении автомобилю „Форд“, за рулем которого находился 24-летний мужчина», — рассказали в городской Госавтоинспекции.
По данным очевидцев, помощь медиков понадобилась водителю отечественной легковушки.
ДТП зафиксировали камеры «Интерсвязи». На кадрах видно, как иномарка буквально протаранила ВАЗ.