Сегодня, 10 октября, на пересечении проспектов Победы и Свердловского трамвай въехал в грузовик, после чего последний упал на легковушку. ЧП зафиксировали камеры наблюдения «Интерсвязи».

Из-за ДТП остановилось движение трамваев в сторону северо-запада.

«Движение организовано до Першино, до центра», — сообщили в ЧелябГЭТ.