На парковке в Златоусте сгорел «Лексус»

Хозяин авто полагает, что это был поджог

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В Златоусте в одном из дворов загорелся «Лексус». Владелец машины и соседи пытались самостоятельно потушить пламя, однако ликвидировать возгорание удалось только пожарным. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

«Сообщение поступило в 22:44 накануне, 28 апреля. На место прибыли одна единица техники и четыре человека личного состава. В 22:50 открытое горение было ликвидировано. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

Владелец «Лексуса» предполагает, что машину подожгли. Он обратился в полицию.