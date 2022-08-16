На парковке в Челябинске загорелось такси

Обошлось без пострадавших

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Сегодня, 16 августа, возле многоквартирного дома на Тополиной аллее в Челябинске загорелся брендированный наклейкой службы такси автомобиль «Рено-Логан». Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Очевидцы выложили в социальные сети видеозапись происшествия. На кадрах видно, что машина полностью объята огнем.

«На месте работали сотрудники МЧС. Пламя потушено, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Минувшей ночью в Миассе загорелся автомобиль Nissan Pathfinder.