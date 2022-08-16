Сегодня, 16 августа, возле многоквартирного дома на Тополиной аллее в Челябинске загорелся брендированный наклейкой службы такси автомобиль «Рено-Логан». Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Очевидцы выложили в социальные сети видеозапись происшествия. На кадрах видно, что машина полностью объята огнем.
«На месте работали сотрудники МЧС. Пламя потушено, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.
Минувшей ночью в Миассе загорелся автомобиль Nissan Pathfinder.