На озере в Карабаше нашли тело рыбака

Мужчина провалился под лед и безуспешно пытался выбраться

На озере Серебры в Карабаше спасатели нашли тело 56-летнего рыбака, сообщили сегодня, 21 ноября, в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Мужчина отправился на рыбалку на велосипеде и к вечеру перестал выходить на связь. Обеспокоенные родственники обратились в экстренные службы.

«В ходе обследования акватории озера в восьми метрах от берега была обнаружена свежая майна. Следы пролома свидетельствовали о том, что рыбак провалился в воду примерно в 10 метрах от берега и некоторое время двигался обратно, безуспешно пытаясь выбраться на обламывающийся хрупкий лед»,— рассказали в региональной ПСС.

Тело погибшего передали следователям.

Как ранее сообщал наш сайт, в Агаповском районе продолжаются поиски пропавшего 56-летнего рыбака.