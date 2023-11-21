На озере Серебры в Карабаше спасатели нашли тело 56-летнего рыбака, сообщили сегодня, 21 ноября, в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
Мужчина отправился на рыбалку на велосипеде и к вечеру перестал выходить на связь. Обеспокоенные родственники обратились в экстренные службы.
«В ходе обследования акватории озера в восьми метрах от берега была обнаружена свежая майна. Следы пролома свидетельствовали о том, что рыбак провалился в воду примерно в 10 метрах от берега и некоторое время двигался обратно, безуспешно пытаясь выбраться на обламывающийся хрупкий лед»,— рассказали в региональной ПСС.
Тело погибшего передали следователям.
Как ранее сообщал наш сайт, в Агаповском районе продолжаются поиски пропавшего 56-летнего рыбака.