В воскресенье, 22 августа, мужчина из Магнитогорска в районе озера Банное повстречался с медведем. Об этом магнитогорец рассказал в соцсетях.

«Рядом с Кусимово с утра повстречались с двумя медведями, все обошлось — спугнули криком. Будьте осторожны», — поделился путешественник в группе «Черное белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Есть предположения, что в окрестностях Банного обитает семья, состоящая из медведицы и уже крупных медвежат. Недавно в национальном парке «‎Таганай‎» туристы также встретились с хищником — их эвакуировали сотрудники МЧС.

Если вы не знаете, что делать при встрече с дикими животными, ознакомьтесь с нашей памяткой.

Автор: София Поромова