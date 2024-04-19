На озере в Челябинской области нашли тело рыбака из Екатеринбурга

Мужчина вышел на тонкий лед без спасательного жилета

На озере Карагайкуль в Челябинской области спасатели обнаружили тело 66‑летнего рыбака, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Житель Екатеринбурга выехал на рыбалку в Челябинскую область и перестал выходить на связь.

«Полиция обнаружила автомобиль пропавшего рыбака на берегу, а его лодка дрейфовала в 100 метрах от берега. Мужчина вышел из лодки на лед без спасательного жилета, провалился под тонкий лед и утонул», — рассказали в Поисково-спасательной службе региона.

Спасатели напоминают любителям рыбалки об опасности выхода на лед во время активного таяния.

Как ранее сообщал наш сайт, на озере Куракли-Маян спасли 53 рыбака. Они оказались на льдине, отрезанной от берега.