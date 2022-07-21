На озере в Челябинской области ищут пропавшего туриста из Екатеринбурга

Мужчина плавал на матрасе и спрыгнул в воду

На озере Большие Аллаки разыскивают 31-летнего мужчину, который прыгнул в воду с матраса и не вернулся на поверхность. Об этом сообщили в 8-м пожарно-спасательном отряде ГУ МЧС по Челябинской области.

ЧП случилось еще 19 июля. От очевидцев поступило сообщение по системе 112. На место происшествия прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда Кыштыма, полиция и скорая помощь.

Поиски мужчины продолжаются.

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