Сегодня, 29 ноября, на озере Кожакуль в поселке Метлино шесть лошадей провалились под лед, сообщили в администрации Озерского городского округа.
На спасение животных прибыли сотрудники МЧС.
«Они оценили обстановку и незамедлительно приступили к спасательной операции. С помощью цепных бензопил, ломов и топоров спасателям пришлось прорубить во льду тропу длиной более 150 метров, по которой вывели лошадей на берег. К сожалению, три лошади к началу операции были уже мертвы, четвертая погибла во время транспортировки, это произошло из-за переохлаждения. Две лошади спасены. Их передали хозяину, который находился на берегу», — рассказали в администрации.
Спасатели напоминают об опасностях выхода на тонкий лед и просят хозяев животных внимательно следить за стадами.