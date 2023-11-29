На озере в Челябинской области четыре лошади погибли, провалившись под лед

Двоих животных удалось спасти

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Сегодня, 29 ноября, на озере Кожакуль в поселке Метлино шесть лошадей провалились под лед, сообщили в администрации Озерского городского округа.

На спасение животных прибыли сотрудники МЧС.

«Они оценили обстановку и незамедлительно приступили к спасательной операции. С помощью цепных бензопил, ломов и топоров спасателям пришлось прорубить во льду тропу длиной более 150 метров, по которой вывели лошадей на берег. К сожалению, три лошади к началу операции были уже мертвы, четвертая погибла во время транспортировки, это произошло из-за переохлаждения. Две лошади спасены. Их передали хозяину, который находился на берегу», — рассказали в администрации.

Спасатели напоминают об опасностях выхода на тонкий лед и просят хозяев животных внимательно следить за стадами.