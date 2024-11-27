На озере в Аргаяшском районе нашли тело утонувшего рыбака

Его личные вещи вмерзли в лед

Очевидец обратился в полицию, когда обратил внимание на берегу озера Аргази на авто, к которому уже более суток никто не подходит, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

«К поиску пропавшего на ледовом покрытии водохранилища были привлечены спасатели Кыштымского отряда областной ПСС. В ходе обследования прилегающего района спасатели обнаружили вмерзшими в лед личные вещи, рыболовные снасти и следы недавнего разрушения ледового покрытия», — рассказали в региональной ПСС.

Вскоре специалисты обнаружили и тело мужчины.

Выход на лед все еще опасен!

в Каслинском районе на озере Червяном произошла очередная трагедия: рыбак вышел на неокрепший лед и провалился.