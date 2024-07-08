На озере Увильды в Челябинской области утонул мужчина

На водоеме в минувшие выходные случилось еще несколько ЧП

Спасатели обнаружили на озере Увильды тело 50-летнего мужчины. Он отправился на подводную охоту с базы отдыха «Березка». Тревогу забили родственники, когда мужчина так и не вернулся, рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Также на озере Увильды пропал 49-летний мужчина, отправившийся плавать на сапборде. К вечеру субботы спасатели обнаружили его живым в четырех километрах от базы отдыха «Рипус». Мужчина пояснил, что сильные волны прибили его к берегу и плыть обратно он не решился.

С базы отдыха «Майами» на Увильдах пропал 16-летний сапбордист.

«Оказалось, что с наступлением темноты юноша не мог определить, в какой стороне находится пляж, от которого он отчалил еще в светлое время суток. Спасатели на лодке транспортировали подростка к базе и передали родителям», — рассказали в областной ПСС.

Еще одно ЧП на озере Увильды случилось с группой туристов. Одиннадцать человек, в том числе шестеро детей, отправились на прогулку на катере. У судна сломался мотор, и путешественники оказались отрезаны от берега. Спасатели эвакуировали к базе отдыха всех пострадавших.

Как ранее сообщал наш сайт, на озере Большой Теренкуль утонули мужчина и его девятилетний сын.