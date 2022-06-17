На озере Увильды в Челябинской области нашли тело мужчины

Погибшего обнаружили в 10 метрах от катера

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На острове Голодай озера Увильды очевидец обнаружил тело мужчины. Спасатели Кыштымского отряда эвакуировали тело. Об этом сегодня, 17 июня, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

«Дежурная смена спасателей ПСС области на лодке доставила к месту происшествия сотрудников полиции — погибший 70-летний мужчина обнаружен на берегу у самого уреза воды, в 10 метрах от катера», — рассказали в ведомстве.

Мужчина был дежурным по палаточному лагерю, раскинувшемуся на берегу озера, сообщают местные жители. Погибшего транспортировали на берег в районе базы «Красный камень». Причины смерти мужчины будут известны после судмедэкспертизы.