На острове Голодай озера Увильды очевидец обнаружил тело мужчины. Спасатели Кыштымского отряда эвакуировали тело. Об этом сегодня, 17 июня, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.
«Дежурная смена спасателей ПСС области на лодке доставила к месту происшествия сотрудников полиции — погибший 70-летний мужчина обнаружен на берегу у самого уреза воды, в 10 метрах от катера», — рассказали в ведомстве.
Мужчина был дежурным по палаточному лагерю, раскинувшемуся на берегу озера, сообщают местные жители. Погибшего транспортировали на берег в районе базы «Красный камень». Причины смерти мужчины будут известны после судмедэкспертизы.