На озере Увильды рыбак погиб, отравившись газом из горелки

Тело мужчины эвакуировали сотрудники Кыштымского отряда поисково-спасательной службы

22 декабря на озере Увильды обнаружено тело рыбака. 64-летний мужчина лежал в палатке рядом с пустым газовым баллоном и включенной горелкой, сообщает пресс-центр поисково-спасательной службы Челябинской области.



По данным спасателей, тело любителя зимней рыбалки обнаружил знакомый мужчины. Пострадавший установил палатку в километре от берега накануне вечером, а утром 22 декабря приятель, заглянув к рыбаку, нашел только труп. Погибший сидел в кресле, рядом стояли включенная газовая горелка и пустой баллон. Предварительно причина смерти - отравление газом, официально ее установят правоохранительные органы.

Сотрудники Кыштымского отряда доставили погибшего на берег вместе с личными вещами, проверку по факту смерти рыбака ведет местная полиция.

В пресс-центре областной ПСС рассказывают, что на Увильдах регулярно собираются любители зимней рыбалки. Многие приезжают на день или выходят на лед с ночевкой, а греются с помощью портативных горелок. Однако это не безопасно. Спасатели напоминают, что во время зимней рыбалки нельзя злоупотреблять спиртным, оставлять без присмотра газовую технику и тем более ложиться спать рядом с включенными обогревателями. Обязательно нужно обеспечить приток свежего воздуха в палатку.

Как сообщало ранее ИА «Первое областное», за 2021 год на Южном Урале на воде погибли 70 человек. Многие — зимой, в период становления льда.