На озере Увильды потерялись два байдарочника

Пострадавшие причалили к острову, откуда их эвакуировали спасатели

Два молодых человека вышли на водную прогулку на надувной байдарке и не смогли вернуться обратно. Об этом сегодня, 29 августа, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

ЧП случилось на озере Увильды. Поднялись волны, и пострадавшим пришлось прибиться к берегу.

«Спасатели обследовали подходящие по описанию острова, надели на потерпевших бедствие спасательные жилеты и эвакуировали на берег базы отдыха», — рассказали в областной ПСС.

В минувшие выходные спасатели пришли на помощь 12-летней девочке, которая рассекла ногу о камни в озере на Таганае. Также помощь понадобилась 39-летнему мужчине. Его нога застряла между двух камней возле Гремучего ключа, самостоятельно преодолеть путь он не смог. Спасатели оказали первую помощь, на квадроцикле эвакуировали мужчину к бригаде медиков.