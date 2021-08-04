На озере Увильды от удара молнии загорелся жилой дом депутата челябинского Заксобрания

Люди и жилье не пострадали

В Челябинской области в поселке Увильды молния попала во флигель жилого дома. Кровля трехэтажного дома загорелась. Возгорание еще ликвидируют, люди не пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. По данным ИА «Первое областное» в гостевом доме проживает депутат областного Заксобрания Алексей Денисенко. Он подтвердил информацию о пожаре.

«Да, был пожар, молния ударила во флигель. К счастью, пожарные приехали быстро и сработали профессионально, возгорание ликвидировано. Люди не пострадали, это главное», — прокомментировал информагентству депутат.

В региональном МЧС уточнят, что загорелось уже мансардное помещение. Огонь тушат на площади 40 квадратных метров.