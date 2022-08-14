На озере Увильды 13 женщин и 4 детей попали в шторм, катаясь на сапбордах

На протяжении двух часов их спасали местный предприниматель и владельцы лодок и катеров

Днем 13 августа на озере Увильды в Челябинской области разыгралась непогода, и отдыхающие на сапбордах, среди которых оказались 13 женщин и четверо детей, оказались в бедственном положении. На помощь им пришли рыбак и предприниматель Альберт Трунов и несколько владельцев катеров и лодок, сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе правительства Челябинской области со ссылкой на предпринимателя Александра Одольского.

«Известный спортсмен, рыбак, дайвер, предприниматель Альберт Трунов увидел тонущих людей в бинокль в штормовом озере. Их унесло почти на середину водоема, все держались за сапы. Четверо детей и 13 женщин, все без костюмов и спасательных жилетов! Они пробыли в воде около часа. Альберт Трунов на своем плавсредстве поспешил на помощь, вызвал подмогу из владельцев катеров и лодок»,— рассказал Александр Одольский.

По его словам, жизни женщин и детей сам Трунов и владельцы лодок и катеров спасали на протяжении двух часов. В результате предприниматель получил воспаление легких. О состоянии здоровья спасенных информации нет.

«Утопающих спасали Альберт Трунов, Игорь Бутузов, Олег Абелев, Илья Олейчик, Сергей Сихарулидзе и Евгений Гавриш. Слава богу, благодаря этим людям обошлось без жертв»,— добавил Александр Одольский.

В тот же день сигнал о бедствии с озера Увильды от трех молодых людей получили спасатели Кыштымского отряда областной поисково-спасательной службы. Отдыхающие на сапах, которые не смогли справиться с волнами, также были без спасательных жилетов. Поспешившие к ним на помощь спасатели обнаружили сапсерферов на острове и доставили их на берег, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

