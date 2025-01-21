На озере Улагач под Озерском 20 января во время подводной рыбалки мужчине стало плохо, он утонул. Об этом ИА «Первое областное» сообщили очевидцы трагедии.
«Происшествие случилось вчера вечером. Силы и средства МЧС не привлекались. Подробности лучше уточнять у правоохранителей», — уточнили в ГУ МЧС по региону.
Следственный комитет проводит проверку.
«Следователем следственного отдела по ЗАТО город Озерск устанавливаются обстоятельства произошедшего, данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — прокомментировали в региональном СУ СКР.
По данным ИА «Первое областное», мужчина рыбачил под водой вместе с товарищем. Он и вытащил погибшего на берег.