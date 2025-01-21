На озере Улагач в Челябинской области во время подводной рыбалки утонул мужчина

Товарищ вытащил тело погибшего на берег

На озере Улагач под Озерском 20 января во время подводной рыбалки мужчине стало плохо, он утонул. Об этом ИА «Первое областное» сообщили очевидцы трагедии.

«Происшествие случилось вчера вечером. Силы и средства МЧС не привлекались. Подробности лучше уточнять у правоохранителей», — уточнили в ГУ МЧС по региону.

Следственный комитет проводит проверку.

«Следователем следственного отдела по ЗАТО город Озерск устанавливаются обстоятельства произошедшего, данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — прокомментировали в региональном СУ СКР.

По данным ИА «Первое областное», мужчина рыбачил под водой вместе с товарищем. Он и вытащил погибшего на берег.