Сегодня, 6 августа, в 17:45 на озере Тургояк из-за технической неисправности катамарана пострадала женщина и двое детей. На место происшествия выехали следователи и криминалисты, проверяются обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.
Сейчас с пострадавшими работают медики.
«Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводят проверку по факту происшествия с катамараном на озере Тургояк в Челябинской области. По предварительной информации, в результате технической неисправности двигателя катамарана пострадала женщина и двое детей 8 и 11 лет», — сообщили в ведомстве.
Между тем, на Тургоякеежедневно проходят рейды по безопасности отдыха на воде.