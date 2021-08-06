На озере Тургояк женщина и двое детей пострадали из-за поломки катамарана

Проверку проводит следственный комитет

Сегодня, 6 августа, в 17:45 на озере Тургояк из-за технической неисправности катамарана пострадала женщина и двое детей. На место происшествия выехали следователи и криминалисты, проверяются обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

Сейчас с пострадавшими работают медики.

«Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводят проверку по факту происшествия с катамараном на озере Тургояк в Челябинской области. По предварительной информации, в результате технической неисправности двигателя катамарана пострадала женщина и двое детей 8 и 11 лет», — сообщили в ведомстве.

Между тем, на Тургоякеежедневно проходят рейды по безопасности отдыха на воде.