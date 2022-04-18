На озере Тургояк разбился спортсмен из Екатеринбурга

Помощь мужчине оказали миасские спасатели

На озере Тургояк в Челябинской области кайтсерфингист из Екатеринбурга упал на лед и получил серьезные травмы. Помощь мужчине оказали спасатели Миасского отряда, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Несмотря на сильный ветер, 67-летний мужчина вместе со своими товарищами решил покататься на кайте. В какой-то момент экстремал не смог справиться с управлением и жестко упал на лед.

«Товарищи вызвали „скорую“, однако эвакуировать со льда озера на берег кайтсерфингиста смогли лишь спасатели. Они осмотрели пострадавшего, оказали первую помощь, при помощи спинального щита донесли до кареты СМП и передали врачам. Точный диагноз травм смогут установить лишь после обследования, однако, к счастью, спортсмены использовали необходимое защитное снаряжение, что во многом снизило тяжесть последствий», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели предупредили, что даже при слабом ветре кайты способны развивать скорость до 70 километров в час, а при сильном ветре она моментально становится экстремальной, что может привести к серьезным последствиям.