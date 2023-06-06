На озере Смолино в Челябинске спасли тонущую 16‑летнюю девушку

Матросы эвакуировали пострадавшую на берег

В Челябинске 16-летняя девушка уплыла на 30 метров от пляжа «Солнечный берег» на озере Смолино и начала тонуть, сообщили в управлении безопасности жизнедеятельности. ЧП случилось накануне днем.

«Пострадавшая отплыла от берега и начала тонуть из-за потери сил. Спасатели транспортировали ее к берегу, от дальнейшей помощи девушка отказалась», — рассказали в спасательной службе.

Как ранее сообщал наш сайт, за минувшие жаркие выходные на водоемах Челябинска едва не утонули семь человек, четверо из них — дети.