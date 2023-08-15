На озере под Челябинском нашли тело рыбака

Спасатели напоминают об обязательном использовании спасательных жилетов на воде

На глубине 2,5 метра озера Малый Кисегач в Сосновском районе спасатели нашли тело 46-летнего рыбака, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Мужчина отправился рыбачить с другом, каждый на своей лодке. В какой-то момент один из рыбаков заметил, что надувной плот товарища пуст и на берегу друга не оказалось.

«К месту ЧП были направлены спасатели Мобильного отряда областной ПСС. Визуальный осмотр места происшествия результата не дал. Глубина хоть и небольшая, но дно густо заросло водорослями высотой 1,5—2 метра, среди которых разглядеть ничего невозможно, поэтому дальнейший поиск спасатели продолжили в ходе водолазных погружений», — рассказали в региональной ПСС.

Тело мужчины нашли только к вечеру в 170 метрах от берега.

Как ранее сообщал наш сайт, в Кунашакском районе нашли тело 73-летнего рыбака.

