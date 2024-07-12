На озере Касарги сотрудники МЧС спасли двоих подростков

Специалисты напоминают об опасности выхода на воду в непогоду

На озере Касарги двое подростков ушли кататься на сапборде и в какой-то момент сильный ветер унес их от берега.

Спасательный жилет был только на одном из школьников, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Родственники мальчиков незамедлительно сообщили в экстренные службы.

«В свободное от службы время на базе отдыхал пожарный 61 ПСЧ Сергей Шкуро. На личной моторной лодке Сергей вместе с прибывшим заместителем начальника 61 ПСЧ Денисом Кунакильдиным поспешили на помощь сапсерфингистам. Надев спасжилет на второго подростка, они благополучно доставили мальчишек на берег», — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

Обязательно надевайте спасательные жилеты при выходе на воду.