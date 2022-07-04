На озере Еловое второй день ищут пропавшего 53‑летнего мужчину

Спасателей вызвали отдыхавшие на берегу очевидцы

В Чебаркульском районе второй день идут поиски 53-летнего мужчины. Накануне в поисково-спасательную службу очевидцы сообщили, что мужчина во время купания в озере Еловое пропал из виду и на берег на вышел. Поиск пока не дал результатов, сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области.

Сообщение поступило на пульт дежурному Миасского отряда областной ПСС. Отдыхавшие на берегу озера пояснили, что мужчина пропал из виду во время купания. Оказалось, что он не вышел и на берег.

«До наступления темноты спасатели производили в указанном районе поиск с лодки, визуально и с использованием „кошек“. Поиск результата не дал», — пояснили спасатели.

Между тем в Челябинске автомобиль сбил семилетнего пешехода.