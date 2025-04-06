На озере Банном спасли провалившегося под лед рыбака из Челябинской области

О ЧП спасателям сообщили очевидцы

Несмотря на то, что в Челябинской области стоит аномально теплая погода и лед на водоемах уже стал слишком тонким и даже местами полностью растаял, рыбаки игнорируют все предупреждения и все равно выходят на лед. В их числе оказался и 71‑летний житель Челябинской области. Но порыбачить пенсионеру не удалось: он провалился под лед. Благодаря очевидцам ЧП мужчину оперативно вытащили из ледяной воды, сообщили в пресс-службе госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

ЧП произошло на днях на озере Банном под Магнитогорском. Мужчина отправился на подледную рыбалку, но провалился в 20 метрах от берега. На помощь ему пришли сотрудники ближайшей пожарной части. С помощью лодки они эвакуировали его на берег.

Спасатели напомнили: сейчас выход на лед может стать последним, поэтому лучше не рисковать.