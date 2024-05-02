На озере Акакуль в Челябинской области нашли тело рыбака

Мужчину обнаружили на второй день поисков

На озере Акакуль в Аргаяшском районе нашли тело рыбака, сообщили Первому областному информагентству в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Семья из Челябинска приехала на рыбалку 29 апреля. Один из отдыхающих вечером ушел рыбачить на надувной лодке и в спасательном жилете, однако обратно не вернулся.

«Оставшиеся на берегу родственники пытались сами найти мужчину, затем обратились к спасателям. Специалисты обследовали акваторию, но не нашли рыбака. На рассвете в полукилометре от места ЧП тело погибшего челябинца обнаружили другие рыбаки», — рассказали в областной ПСС.

Как ранее сообщал наш сайт, на озере Карагайкуль в Челябинской области спасатели обнаружили тело 66‑летнего рыбака.