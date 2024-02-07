На оптовой базе в Карталах трое рабочих получили переломы, сорвавшись с погрузочной платформы

У подъемного механизма оборвался трос

Сегодня, 7 февраля, на оптовой базе в Карталах во время спуска в подвал трое работников упали с погрузочной платформы из-за обрыва троса, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Двое мужчин и женщина сорвались с четырехметровой высоты. У всех диагностированы травмы средней степени тяжести, у женщины сломаны обе голени.

«Всех пострадавших к автомобилям скорой медицинской помощи провели спасатели Локомотивного отряда областной ПСС совместно с сотрудниками пожарной охраны в самые сжатые сроки», — прокомментировали в областной ПСС.

Следователи начали проверку.