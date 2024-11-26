На мусорке в Пласте нашли тело новорожденного

Ребенка родила девочка‑подросток

В Пласте устанавливаются обстоятельства смерти новорожденного, тело которого найдено в мусорном контейнере. Его родила 16-летняя девушка, сообщают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».

По сведениям, полученным из собственного источника, малыш появился на свет живым в туалете общежития, после чего несовершеннолетняя мать отнесла его на мусорку.

Девушка скрывала беременность, испугалась и не хотела, чтобы кто-то узнал о ее положении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».