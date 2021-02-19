На место коммунальной аварии в Чурилово выехал и.о. прокурора Тракторозаводского района

Надзорное ведомство проведет проверку по факту технологического отказа на теплосетях

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска организовала проверку по факту произошедшего в Чурилово. Исполняющий обязанности руководителя ведомства уже выехал на то место, где произошел технологический отказ теплоносителя.

«По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за организацию надлежащего теплоснабжения на территории г. Челябинска», — прокомментировали в прокуратуре Челябинской области.

Напомним, сегодня днем была аварийно отключена т/тр Ду500 по подающему трубопроводу по улице Линейной. В результате без горячего водоснабжения и отопления остались 83 жилых дома, 6 социальных объектов, в том числе 4 детских сада, и 48 других зданий.

На месте работает аварийная бригада МУП «ЧКТС». Ликвидировать проблему пообещали к 22:00. После этого в здания вернется тепло и горячая вода.

Список пострадавших домов здесь.