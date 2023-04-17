На месте гибели 15‑летней школьницы под колесами «Ласточки» работают следователи и прокурор

Проверяются ответственные лица

Сегодня, 17 апреля, Карталинский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа выехали на станцию Джабык для установления обстоятельств гибели школьницы под колесами электрички. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«Карталинской транспортной прокуратурой организованы проверки, в ходе которых будет дана оценка соответствия транспортной инфраструктуры требованиям федерального законодательства, профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних», — сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства трагедии устанавливает и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Напомним, утром на станции Джабык 15-летняя девочка попала под колеса электропоезда «Ласточка» и скончалась на месте.