На медиков в больнице Челябинска напал мужчина с ножом

Агрессивный пациент вломился в приемный покой ГКБ № 5

В Челябинске мужчина с ножом напал на врачей горбольницы № 5 на улице Российской. Он вломился в приемный покой учреждения, но медики успели вызвать охрану. От действий агрессивного пациента никто не пострадал. Информацию ИА «Первое областное» сегодня, 13 мая, подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Обошлось без пострадавших. На вызов приехала группа быстрого реагирования, которая передала мужчину полиции», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



Нападавшего доставили в отдел полиции. На мужчину, по данным полицейского главка, составлен протокол за мелкое хулиганство.

Обновлено в 9:40: В пресс-службе Минздрава Челябинской области информацию о случившемся подтвердили. По данным ведомства, пациент самостоятельно обратился за помощью в ГКБ №5 в ночь с 6 на 7 мая.

«Такой инцидент действительно произошел. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он кинулся на врача, персонал вызвал группу быстрого реагирования. Нож у пациента обнаружили уже в ходе обыска», — уточнили в региональном Минздраве.

От действий челябинца никто не пострадал.