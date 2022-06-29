На маршруте Челябинск — Роза работал водитель‑бесправник

Составлен административный протокол

Сегодня, 29 июня, сотрудники ГИБДД отстранили от управления пассажирским ПАЗ 62-летнего мужчину. Водитель маршрутки № 187 «Роза — Челябинск» находился за рулем без прав. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

Мужчина отказался предъявить удостоверение сотрудникам ДПС, пояснив, что забыл его дома. Однако позже выяснилось, что он был лишен прав за ДТП, в котором потерпевшему был причинен легкий вред здоровью.

«В отношении нарушителя составлен административный материал по статье 12.7 ч. 2 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления). Ему грозит арест до 15 суток», — сообщили в Госавтоинспекции.

Также сегодня проведено оперативно-профилактическое мероприятие Ростехнадзора совместно с ГИБДД. По результатам мероприятия к административной ответственности привлечены пять субъектов, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров по маршрутам общего пользования. Основные нарушения: отсутствие дорожной карты, тахографа, неисправность тормозов.

«Абсолютно стандартный перечень нарушений у одних и тех же лиц. Исходя из общей судебной практики — перевозчики всерьез рассчитывают на то, что большинство материалов в суде будут прекращены за малозначительностью. И очень часто эта тактика срабатывает. Некоторые административные дела вообще удивительным образом прекращаются за отсутствием состава правонарушения», — считает юрист Алексей Рузавин.