На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар

Огонь тушили с помощью высотной техники

Накануне вечером, 19 октября, в электропомещении кислородно-конверторного цеха Магнитогорского металлургического комбината произошел пожар. Оперативно прибывшие спасатели, применив высотную технику, быстро ликвидировали возгорание, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

По неизвестным пока причинам в помещении загорелись лакокрасочные изделия и электрокабели. Огонь быстро перешел на утеплитель стен, существовала угроза его дальнейшего распространения. Прибывшие пожарные, оценив ситуацию, организовали штаб пожаротушения, создали пять звеньев газодымозащитной службы и приступили к ликвидации ЧП.

«Тушить пришлось с помощью высотной техники. Благодаря совместным слаженным действиям удалось успешно локализовать, а в дальнейшем и ликвидировать возгорание на небольшой площади 60 квадратных метров»,— уточнили в ведомстве.

В результате никто не пострадал. На работу предприятия произошедшее не повлияло.