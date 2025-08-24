На Курилах пропала туристка из Челябинской области

Женщина не выходит на связь месте с другими участниками туристической группы

На курильском острове Итуруп в районе вулкана Баранского пропала туристическая группа из десяти человек. Это девять женщин из разных уголков России, в том числе 45-летняя жительница Каслей Татьяна Обжорина, и гид. Поздно вечером 23 августа они перестали выходить на связь, сообщил глава Курильского округа Константин Истомин в своем телеграм-канале.

«Для проведения поисковых работ привлечены спасатели, сотрудники МВД и представитель администрации округа»,— уточнил он.

Позже к поискам подключились военные гарнизоны Горное и Горячие ключи.

«Сложные погодные условия — низкая облачность, морось и густой туман — серьезно затрудняют проведение поисковых мероприятий. Но поиски продолжаются»,— добавил Константин Истомин.

Предварительно, туристическая группа не была зарегистрирована.

Мы попытались связаться с начальником ЕДДС Курильского округа, на момент публикации получить комментарий не удалось.