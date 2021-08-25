На Кировке пьяный челябинец напал на девушку и ударил полицейского

Компания молодых людей агрессивно себя вела и распивала спиртное в центре города

В Челябинске полицейские задержали 24-летнего молодого человека, который избивал 32-летнюю девушку. Когда его пытались остановить, парень применил насилие к представителю власти. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Агрессивную компанию молодых людей полицейские заметили в ходе патрулирования улицы Кирова. Горожане распивали спиртное и нарушали общественный порядок. Затем один из них начал наносить удары девушке, на требования прекратить это не реагировал. Когда сотрудники МВД начали его преследовать, ударил и полицейского.

«Гражданин, 1997 года рождения, задержан и доставлен для разбирательства в отдел полиции „Центральный“ УМВД России по г. Челябинску. По результатам медицинского освидетельствования у него установлено алкогольное опьянение. По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В связи с применением насилия в отношении представителя власти проводится сбор материалов, которые направят в СУ СКР по Челябинской области для принятия процессуального решения.