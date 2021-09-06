На Камчатке военные достали со дна озера разбившийся в августе вертолет

Затонувшая машина почти месяц лежала в 70 метрах от берега

5 сентября военные подняли со дна Курильского озера (Камчатский край) упавший в августе вертолет Ми-8, сообщает ИА «Кам24». Сотрудники Кроноцкого заповедника сняли операцию на видео.



По данным ИА «Кам24», вертолет из расположенного в заповеднике озера извлекли местные военные. Судя по растиражированным СМИ кадрам, во время аварии серьезно пострадала кабина Ми-8, вертолет также лишился рулевого винта и части хвоста.

Напомним, трагедия произошла 12 августа: вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро», выполнявший коммерческий рейс, упал в Курильское озеро и затонул. На борту находились 12 туристов и три члена экипажа. Спастись удалось двум летчикам и шести пассажирам.