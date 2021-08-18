На Камчатке со дна озера подняли тела погибших при крушении вертолета

Ми-8, на борту которого находились 16 человек, рухнул в Курильское озеро

Сегодня утром, 18 августа, спасатели достали тела погибших при крушении вертолета Ми-8 со дна Курильского озера на Камчатке. Об этом на своей странице в соцсети «Инстаграм» сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Сегодня благодаря слаженной работе Минобороны, МЧС, Кроноцкого заповедника были подняты тела всех погибших при крушении вертолета на Курильском озере. Теперь перед спасателями стоит задача поднять корпус вертолета. Это необходимо для проведения следственных действий, а также во избежание возможных негативных последствий для экологии», — рассказал Владимир Солодов.

Напомним, крушение вертолета произошло утром 12 августа. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, на борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Восемь человек были спасены через несколько минут после происшествия, их доставили в краевую больницу, судьба остальных была неизвестна. Сам вертолет оказался в озере на глубине около 100 метров.