На Камчатке разбился самолет Ан-26

Погибли все пассажиры и члены экипажа

Сегодня, 6 июля, потерпел крушение самолет Ан-26Б-100, выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский — поселок Палана. На борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте.

В 15 часов 25 минут по дальневосточному времени самолет Ан-26 с бортовым номером RA-26085 АО «Камчатское авиапредприятие», выполнявший рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана с 22 пассажирами и 6 членами экипажа на борту, пропал с радаров и не приземлился в аэропорту пункта назначения. По предварительным данным, обломки воздушного судна обнаружили вдоль береговой линии Охотского моря, хвостовая часть борта оказалась на каменистом склоне. В Сети появилось фото места крушения — выжженная трава на горе.

«Следственная группа выехала для проведения осмотра места происшествия. Изъяты образцы топлива, полетная и эксплуатационная документация, задание на полет. Продолжаются допросы свидетелей, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося», — рассказали в ведомстве.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ( «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

В авиакатастрофе погибла глава городского округа «Поселок Палана» Ольга Мохирева. На борту находились и двое несовершеннолетних пассажиров — 17-летний юноша и 6-летняя девочка.