На Иремеле 9 часов спасали сломавшую ногу туристку из Москвы

Спасателям пришлось добираться до пострадавшей больше 15 километров

Южноуральские спасатели эвакуировали с Иремеля туристку из Москвы, которая пострадала при спуске по каменистому склону, сообщает пресс-центр ПСС.

Сообщение о несчастном случае поступило на пульт дежурного днем в четверг, 11 сентября. Туристка при спуске по курумнику сломала голеностоп.

«На помощь выехали спасатели Усть-Катавского отряда. Дорога к пострадавшей оказалась нелегкой: спасателям пришлось преодолеть участок с дорожным ремонтом, затем около 15 километров подниматься по горному склону на квадроцикле, а дальнейший путь осложняли завалы камней и заболоченные участки. Лишь к 8 часам вечера спасатели добрались до женщины», — говорится в сообщении.

Пострадавшую транспортировали до поселка Тюлюк и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Сами спасатели вернулись в отряд только к часу ночи.