На границе Челябинской области с Казахстаном полицейские задержали мигрантов-нарушителей

Шестерых граждан ближнего зарубежья принудительно выдворят из России

В Троицком районе Челябинской области сотрудники ГИБДД организовали проверки водителей на 144 километре автодороги Троицк — Бугристое. Инспекторы проверяли иностранцев, собиравшихся покинуть Россию. В результате они выявили восемь нарушителей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

При проверке выяснилось, что шестеро задержанных нарушили правила въезда в Россию (статья 18.8 КоАП РФ), еще двое — правила пребывания на территории страны (статья 18.9 КоАП РФ).

«В отношении шести незаконно находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан судебными органами решается вопрос об их принудительном удалении из страны. Иностранцы, привлеченные к административной ответственности, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет»,— уточнили в ведомстве.

Всего полицейские проверили более 40 иностранцев.