На горе Косотур в Златоусте загорелась трава

На месте работали сотрудники МЧС



Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В Златоусте на горе Косотур произошло возгорание травы. Информацию об этом сегодня, 23 апреля, Первому областному информагентству подтвердили в ГУ МЧС по Челябинской области. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурной части в 21:34 накануне, 23 апреля. Через несколько минут специалисты МЧС были на месте и ликвидировали огонь на площади 800 метров.

«Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Напомним, ГУ МЧС по Челябинской области предупреждает южноуральцев об административной и уголовной ответственности за нарушение противопожарных норм.

«Одной из самых проблемных точек является Кунашакский район. Там фиксируется наибольшее количество возгораний. Но и из других территорий поступают звонки о дыме, который виден в лесу и поле», — отметил начальник 8-го пожарно-спасательного отряда Алексей Жидков.

Только за эту неделю ликвидированы пожары на площади более 9 гектаров. На прошлой неделе площадь горения травы, камыша и мусора была еще больше. К тушению пожаров привлекаются дополнительные силы и средства, работники лесхоза и добровольцы.

Из-за потепления возгорания сухой травы происходят во всех уголках региона. Недавно жертвой пала растительности стала пожилая женщина — она жгла траву на садовом участке, получила ожоги и скончалась на месте.