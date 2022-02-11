На главу семейства из Челябинской области завели уголовное дело за ссоры с супругой

Дебошир ругался матом, распускал руки и не давал заснуть своим детям

Прокуратура Сосновского района направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей, сообщает в пятницу, 11 февраля, пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

В семье горе-отца два ребенка: одному девять лет, второму — четырнадцать. Оба они страдают из-за пристрастия родителя к алкоголю.

«Находясь в алкогольном опьянении, мужчина инициировал ссоры со своей супругой, в том числе и ночные. Он вел себя агрессивно, громко кричал, выражался нецензурной бранью, нарушая своим поведением режим сна и отдыха детей. Кроме того, проявляя жестокое отношение, применяя недозволенные методы воспитания и грубую физическую силу, причинил побои малолетнему сыну», — говорят в прокуратуре.

Из-за ночных скандалов супруга буйного отца семейства не раз сбегала из дома с детьми к своим родственникам. Но в конце концов написала заявление на дебошира.

После этого на 43-летнего неоднократно судимого мужчину завели уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением). Свою вину он признал в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд.