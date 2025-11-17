На Гагарина в Челябинске насмерть сбили 71‑летнюю пенсионерку

Она переходила дорогу по зебре

В Ленинском районе устанавливаются обстоятельства произошедшего: 47-летний водитель насмерть сбил 71-летнюю женщину, переходившую дорогу по зебре, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинска.

«По предварительным данным, 47-летний мужчина на Chery Tiggo 4 Pro, двигаясь по улице Гагарина, совершил наезд на пешехода, 71-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — поясняют в ведомстве.

Сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы устанавливают обстоятельства произошедшего.

