На федеральной трассе в Челябинской области иномарка сбила лося

Животное выбежало из леса под колеса машины

Вчера вечером на 1811-м километре дороги Москва — Челябинск на территории Чебаркульского района автомобиль Nissan сбил лося. По предварительным данным сохатый внезапно выбежал из леса на дорогу, сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции региона.





Автомобиль получил механические повреждения. О состоянии лося не уточняется. Добавим, что после прояснения деталей происшествия водителю может грозить штраф 80 тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на приказ Минприроды.

Подобные происшествия на Южном Урале — совсем не редкость. Зимой в Озерске под машину также попал перебегавший дорогу лось. Искалеченное животное пришлось умертвить.