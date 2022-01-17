На федеральной трассе в Челябинской области фуры собрались в пробку из-за крупной аварии

На участке организовано реверсивное движение

На границе Башкирии с Челябинской областью лесовоз въехал в пассажирский автобус. ДТП произошло днем 17 января в 15:30 на 1554 км автодороги Москва-Челябинск. В результате ДТП никто не пострадал. Как сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области, на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, организовано реверсивное движение. А водители говорят о многокилометровой пробке из фур в сторону Челябинска в районе аварии.

По предварительной информации водитель автомобиля Скания с полуприцепом (лесовоз) не выдержал безопасную дистанцию и въехал в движущийся впереди в попутном направлении автобус Неотлан.

«В автобусе находились только 2 водителя. В результате ДТП никто не пострадал. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, организовано реверсивное движение», — сообщает Управление ГИБДД по Челябинской области.

Водители большегрузов в социальных сетях и телеграм-каналах для автомобилистов сообщают, что на участке образовалась многокилометровая пробка. Она растянулась от места ДТП, в районе Улу-Теляк до Аши.