На дороге в Челябинской области водитель грузовика погиб, врезавшись в мост

По предварительным данным, мужчина уснул за рулем

На автодороге Касли — Красноуфимск в Нязепетровском районе 58-летний водитель грузовика «Урал» на повороте не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в опору моста. Об этом сообщили сегодня, 5 сентября, в районном ОМВД.

От полученных травм водитель, житель Республики Татарстан, погиб на месте.

«По предварительным данным, водитель заснул за рулем, дальнейшие подробности ДТП устанавливаются», — сообщили в полиции.

Как ранее сообщал наш сайт, на мокрой трассе в Челябинской области водитель Volkswagen погиб в лобовом столкновении с грузовиком.