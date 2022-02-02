На дороге в Челябинской области в лобовом ДТП пострадали три человека

Водитель легковушки выехал на встречную полосу

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Сегодня, 2 февраля, в 10:00 на 11-м километре Чебаркуль — Мисяш — М5 31-летний водитель «Рено» в условиях снегопада выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Газель». Об этом Первому областному информагентству сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

«За рулем грузовика находился 57-летний мужчина. В результате столкновения водитель „Рено“ и двое его пассажиров — 31-летняя женщина и 18-летний юноша — получили травмы. Все трое были госпитализированы», — рассказали в Госавтоинспекции.

В ГИБДД напоминают о соблюдении скоростного режима и дистанции в период снегопадов и гололедицы.