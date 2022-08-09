На дороге в Челябинской области перевернулся автомобиль с двумя детьми в салоне

Понадобилась помощь спасателей

Сегодня, 9 августа, на 4-м километре автодороги Мансурово — Халитово в Кунашакском районе перевернулся автомобиль «Лада-Гранта», сообщили в 8-м пожарно-спасательном отряде Челябинской области.

На место происшествия прибыли сотрудники 65-й пожарно-спасательной части.

«В автомобиле помимо водителя находились дети 7 и 9 лет. В госпитализации они не нуждались. Спасатели эвакуировали пострадавших из салона», — сообщили в 8-м ПСО.

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