На дороге в Челябинской области на ходу загорелся автомобиль

Водитель успел выбраться из салона

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На центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании автомобиля в Кунашакском районе, сообщили в 8-м пожарно-спасательном отряде ГУ МЧС по Челябинской области.

На место происшествия выехали сотрудники 65-й пожарно-спасательной части и добровольная пожарная команда.

«Обнаружен горящий автомобиль Volkswagen Passat. Машина загорелась во время движения, водитель успел эвакуироваться», — рассказали в ведомстве.

Авто сгорело полностью.

Как ранее сообщал наш сайт, на трассе под Магнитогорском водитель на легковушке врезался в дерево, после чего машина загорелась. Погиб пассажир.